الإمارات: لا تغيير في إجراءات مقاطعة قطر

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان ووام

أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات أن تعمــيمها رقم (م ع /1/ 2019) المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغيّر أياً من الإجراءات السابقة، موضحة أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص اســتيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

إلى ذلك، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قطر تعاني من مشكلة جوهرية في استراتيجيتها للخروج من الأزمة، مؤكداً أن جهود قطر الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل، مشيراً إلى أن السعودية دولة الالتزام والوفاء، ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء. وأشار معاليه، في حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أن تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحاً، وتأثير منصات قطر الإعلامية محدود.

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