أمير الكويت يصدر عفواً عن 706 سجناء

المصدر: الكويت ـ د.ب.أ

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً بالعفو والإفراج عن مجموعة من السجناء في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ58 وعيد التحرير الـ28.

وبحسب المرسوم الأميري الذي صدر، أمس، فإن عدد السجناء الذين شملهم العفو الأميري 706 سجناء، حيث سيتم الإفراج الفوري عن 161 سجيناً، بينهم 47 كويتياً الاثنين المقبل، و545 تخفيض عقوبة، من بينهم 148 كويتياً تباعاً حسب قواعد العفو الأميري وتاريخ الإفراج المحدد لكل منهم، كما شمل المرسوم رفع سابقة الإبعاد القضائي عن 97 سجيناً من فئة غير محددي الجنسية وإسقاط الغرامات عن 1074 غارماً.