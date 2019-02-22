مصر تطلق قمراً صناعياً بنجاح

المصدر: أستانة ـ وكالات

أُطلق القمر الصناعي المصري «إيجيبت سات إيه»، مساء أمس، من قاعدة الإطلاق الفضائي الروسية «بايكونور»، بكازاخستان، وفقاً لوكالة الفضاء الروسية، روس كوسموس.

وستجري اختبارات الطيران في غضون 3 أشهر، وبعد ذلك سيتم نقل السيطرة على القمر الصناعي إلى الجانب المصري.

وصنع القمر الصناعي «إيجيبت سات إيه» بالمشاركة مع روسيا، ومن المقرر أن يحل محل القمر الصناعي الذي فُقد في فبراير 2015 بعد إطلاقه في 16 أبريل 2014.

ويتميز القمر الجديد عن السابق بمواصفات فنية زادت من قدرة ذاكرته باستخدام سعات أكبر، والقمر صناعة مصرية وإدارته مصرية 100%، ويتجاوز عمره الافتراضي 11 سنة لأنه من الأقمار الكبرى.