المصدر: أ.ف.ب- عمان - د.ب.أ

مشاركة

سلم القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش، الأردن موافقة بلاده على المشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب المزمع عقده في عمان الشهر المقبل.

وقال علوش إنه التقى نائب رئيس مجلس النواب الأردني نصار القيسي، وسلمه رسالة من رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ. وأضاف أن الرسالة تتضمن «المشاركة بسرور وامتنان في المؤتمر، كون سوريا هي الدولة الأولى التي تتلقى الدعوة للمشاركة».

وقال إن الدعوة من الأردن رسالة سياسية تقدرها دمشق. وحول مشاركة بلاده في القمة العربية، قال علوش: «نأمل ألا نذهب إلى هناك لالتقاط الصور التذكارية فقط». وأكد أن «سوريا لا تنظر إلى الخلف وإنما إلى الأمام».



2500

أعلنت منظمة إنقاذ الطفل «سايف ذي تشيلدرن»، أمس، أن أكثر من 2500 طفل أجنبي من 30 بلداً يتوزعون حالياً على ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، نصفهم تقريباً فرّوا منذ مطلع العام من الجيب الأخير تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق البلاد.

وقالت المنظمة في بيان: إن من بين الموجودين في المخيمات «38 طفلاً غير مصحوب»، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ «الإجراءات الضرورية لضمان أمنهم».

ووصلت بحسب المنظمة «560 عائلة أجنبية تضمّ أكثر من 1100 طفل، بالإضافة إلى الآلاف من العائلات السورية» على وقع تقدم قوات «قسد» في الباغوز. بيروت - أ.ف.ب

طفلة على متن شاحنة بعد إجلائها مع آخرين من الباغوز .