بوادر انتفاضة قبلية في إب.. وإنزال للتحالف في كشر

المصدر: عدن - البيان

نفذ تحالف دعم الشرعية ثاني عملية إنزال جوي لقبائل حجور بمحافظة حجة شملت إلى جانب المواد الغذائية والطبية، أسلحة وذخائر لمساندة القبائل في انتفاضتها في وجه ميليشيا الحوثي، فيما بدأت بوادر انتفاضة قبلية مماثلة في شمال محافظة إب.

وذكرت مصادر قبلية لـ«البيان»، أن مقاتلات التحالف نفذت بنجاح عملية إنزال ثانية خلال أيّام لقبائل حجور في مديرية كشر المحاصرة من ميليشيا الحوثي، وأن الإنزال شمل إمدادات طبية وإغاثية وأسلحة وذخائر. ووفقاً لهذه المصادر، فإن قبائل حجور تواصل تصديها البطولي لمحاولة الميليشيا اقتحام مناطقها.

وأن هذه الميليشيا لجأت إلى قصف المناطق السكنية في أطراف مديرية كشر بالمدفعية مستهدفة منطقة العبيسة من موقع تمركزها في أطراف مديرية افلح الشام، وأنها نفذت عملية التفافية ناجحة على ميليشيا الحوثي التي قامت بمهاجمة جبل جحانة في الجبهة الجنوبية وكبدتها خسائر كبيرة.

كما تتواصل المواجهات في جنوب وشرق المديرية. وفي سياق متصل، بدأت بوادر انتفاضة قبلية في شمال محافظة إب، حيث خاضت إحدى قبائل مديرية القفر انتفاضة، بعد أن فرضت عليها الميليشيا إحضار العشرات من الشباب للالتحاق بجبهات القتال. وحسب مصادر قبلية، فإن قبيلة بني مفتاح انتفضت ضد الميليشيا واشتبكت مع مسلحيها ورفضت الخضوع لمطالبها.