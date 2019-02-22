متفرقات فلسطين

المصدر: غزة - وكالات - القاهرة - د.ب.أ

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أصيب 3 صيادين واعتقل أربعة آخرون في غزة فجر أمس، جراء إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية النيران تجاه مراكب كانوا على متنها قبالة سواحل وسط القطاع. ووفقاً لوكالة «وفا» فإن الزوارق الإسرائيلية «لاحقت مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة خان يونس، وهاجمتهم بإطلاق الرصاص الحي»، واستولت على مركب بعد إصابة اثنين من صياديه.

وأصيب صياد ثالث من جراء اصطدام زورق حربي إسرائيلي بمركبه قبالة شاطئ رفح. كما أصيب 6 فلسطينيين، برصاص الاحتلال شرقي خانيونس جنوبي غزة خلال مشاركتهم فعاليات «الإرباك الليلي». وذكرت مصادر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخين باتجاه مخيمات العودة شرق البريج وسط القطاع.

مباحثات

وصل جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أمس، إلى القاهرة، في زيارة لمصر يبحث خلالها التطورات على الساحة الفلسطينية. ومن المقرر أن يلتقي الرجوب خلال زيارته لمصر عدداً من كبار المسؤولين والشخصيات، ومن بينهم وزير الخارجية سامح شكري لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وذكرت مصادر كانت في استقبال الرجوب أنه سيطالب بضرورة اتخاذ خطوات جدية وحاسمة لوقف الممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية كافة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، ووقف عمليات هدم المنازل واجتياحات المناطق الفلسطينية.