بوتفليقة إلى سويسرا لإجراء فحوص دورية

المصدر: الجزائر- وكالات

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتوجه بعد غدٍ الأحد إلى جنيف في سويسرا لإجراء فحوص طبية دورية.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن إقامة الرئيس بوتفليقة في جنيف ستكون قصيرة.

يأتي بيان الرئاسة ساعات عقب تأدية رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز بالجزائر اليمين الدستورية أمام بوتفليقة.

ويحل بلعيز مكان سلفه الراحل مراد مدلسي، الذي توفي نهاية الشهر الماضي.

إلى ذلك،أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس ، مقتل ضابطين جراء تحطم طائرة مقاتلة في مهمة تدريبية بولاية تيارت بشمال غربي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان إن طائرة مقاتلة من نوع (سو24)، تابعة للقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى تحطمت، أول من أمس، إثر مهمة تدريبية ليلية مبرمجة.