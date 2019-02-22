المغرب: لا اتفاق مع إسبانيا حول إعادة المهاجرين

المصدر: الرباط - وكالات

لم يتأخر رد الحكومة المغربية على التقارير الإعلامية الإسبانية، التي تحدثت عن وجود اتفاق بين البلدين يقضي بنقل المهاجرين الذين تضبطهم السفن الإسبانية في عرض البحر الأبيض المتوسط إلى الموانئ في حالة ما إذا كانت الأقرب إليها، حيث اعتبرتها غير صحيحة.

وجاء النفي على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي أمس.

وقال الخلفي، رداً على أسئلة الصحافيين، إن «حصول اتفاق بين المغرب وإسبانيا حول دخول السفن الإسبانية إلى الموانئ المغربية، ما أود التأكيد عليه هو أن ذلك غير صحيح. وليس هنالك اتفاق»، من دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول الموضوع.

وكانت صحيفة «ايل باييس» الإسبانية واسعة الانتشار، نقلت عن مصادر حكومية إسبانية أمس، أن المغرب وإسبانيا اتفقتا على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الموانئ المغربية عبر السفن الإسبانية في حال ضبطهم في نقط أقرب إلى المغرب.