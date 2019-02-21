قرقاش: جهود قطر للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن جهود قطر الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل، مشيراً إلى أن السعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء.

وقال معاليه في حسابه الرسمي على تويتر " هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، واتضح للدوحة ان لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة".

وأضاف "والمتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان التاريخية لباكستان والهند فلا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، ولا شك ان الدوحة تدرك ذلك وهي تراقب أبعاد هذه الزيارات وتعلم ان مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها".

وتابع معاليه " والواضح أيضا ان الجهود القطرية الأخيرة للتواصل وللاعتذار للرياض باءت بالفشل، فالسعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء وهذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول".