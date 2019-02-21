عباس يرفض تسلم أموال الضرائب ناقصة من الاحتلال

المصدر: القدس المحتلة ـ البيان، وكالات

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أنه لن يستلم أموال المقاصة، التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة في صورة ضرائب عن البضائع، التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة اثنين في المئة في حال خصمت منها أي مبالغ في وقت صادقت ما تسمى «لجنة التخطيط والبناء» في بلدية القدس المحتلة على بناء 4416 وحدة استيطانية جديدة في أرجاء مدينة القدس المحتلة.



رفض وإدانة



وقال عباس، إن قرار حكومة الاحتلال، قرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلال يأتي في سياق تشديد الحصار علينا.



وأضاف أبو مازن: باسم الشعب والقيادة الفلسطينية، أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك إطلاقاً، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، وإما لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءاً من المبلغ فليقرصنوا بقيته.



وشدد على أن موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا.

على صعيد آخر، أكد أبو مازن أن القرار الذي صدر ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على المسجد الأقصى، وما يقوم به الاحتلال من تهويد للقدس وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا.



وحدات استيطانية



وجاءت تصريحات عباس غداة مصادقة ما تسمى «لجنة التخطيط والبناء» في بلدية القدس المحتلة على بناء 4416 وحدة استيطانية جديدة في أرجاء مدينة القدس المحتلة. وكشفت تقارير إسرائيلية أن المصادقة تشمل بناء 464 وحدة سكنية في مستوطنة «غيلو» و480 وحدة سكنية في مستوطنة «كريات يوفيل» و375 في مستوطنة «كريات مناحم».



في غضون ذلك، حذرت منظمة التعاون الإسلامي من التبعات الخطيرة عقب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وإغلاق باب الرحمة.

واستنكرت المنظمة «مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4416 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة».



ودعت المنظمة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى إنفاذ قراراته وممارسة مسؤولياته تجاه حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف انتهاكاتها المتتالية والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



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هدمت آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة منزلين في حي بيت حنينا شمال القدس، ووزعت إخطارات بهدم أخرى، وبلاغات استدعاء لأصحاب منازل في مخيم شعفاط، وحي الصوانة قرب سور القدس التاريخي.

وذكرت مصادر أن جرافات الاحتلال هدمت منزلين في منطقة الأشقرية بحي بيت حنينا للفلسطيني تيسير المحتسب ونجله شادي بعد إخلائهما من قاطنيهما، وعددهم عشرة أفراد معظمهم من الأطفال. القدس المحتلة ــ وكالات



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أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 40 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف النادي في بيان أن من بين المعتقلين 22 شابّاً من ساحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد اقتحام جنود الاحتلال للمسجد مساءً، والاعتداء على المصلّين بالضّرب المبرح، من بينهم مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس. الضفة الغربية-وكالات