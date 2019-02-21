سحب جنسية

نشرت قناة «آي.تي.في» التلفزيونية، خطاباً أرسل لإخطار أسرة فتاة بريطانية غادرت لندن عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، بقرار سحب الجنسية البريطانية منها. وجاء في الخطاب المرسل إلى والدة بيجوم: «مرفق بهذا الخطاب أوراق تتعلق بقرار اتخذته وزارة الداخلية بتجريد ابنتك شاميما بيجوم من جنسيتها البريطانية». وكتب محمد تي. أكونجي محامي أسرة بيجوم على «تويتر»: «الأسرة استقبلت القرار بخيبة أمل شديدة، نبحث كل السبل القانونية لنقض هذا القرار».

دراسة

أعلنت الولايات المتحدة، أنّها تدرس قضية متطرفة أمريكية معتقلة لدى الأكراد بعد انشقاقها عن تنظيم داعش. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو إنّ وضع الأميركيين، أو الذين يرجّح أنهم أميركيون، المحتجزين في سوريا هو أساساً قضية بالغة التعقيد ونحن ندرس هذه الحالات لفهم التفاصيل بشكل أفضل. وشدّد بالادينو على أنّ إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وضمان محاكمتهم وسجنهم هو السبيل الأفضل لمنعهم من العودة إلى ساحة المعركة، مضيفاً: «نحن نعتبر هؤلاء المقاتلين تهديداً عالمياً ونأمل حصول تعاون دولي للتصدّي له».