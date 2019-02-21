مباحثات بحرينية بريطانية لتعزيز التعاون

المصدر: المنامة - واس

بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، ومواصلة العمل الثنائي في المجالات المختلفة، واستمرار التشاور بين الجانبين وتبادل وجهات النظر حيال التطورات كافة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك على هامش زيارة أليستر بيرت لمملكة البحرين لترؤس وفد المملكة المتحدة في اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك.