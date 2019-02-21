أحكام بسجن 27 متورطاً بالإرهاب في الأردن

المصدر: عمان - أ.ف.ب

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، أحكاماً تراوحت بين السجن عامين والسجن 15 عاماً بحق 27 أردنياً أدينوا بتهم يتعلق معظمها بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي ومحاولة الالتحاق بمقاتليه في سوريا.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة أدانتهم في 17 قضية منفصلة تتعلق بالإرهاب، منوهاً بأنه من بين التهم «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش)، ومحاولة الالتحاق بجماعات وتنظيمات إرهابية في سوريا».

وبين المدانين خمسة فارين من وجه العدالة. وبحسب المصدر، فإن اثنين من المدانين «خططا لتنفيذ عملية إرهابية نصرة» لتنظيم داعش «تتضمن خطف أحد ضباط المخابرات في الأردن وقتله وتصوير تلك العملية، وخطف أحد قضاة محكمة أمن الدولة وقتله واستهداف مبنى مخابرات الرصيفة» شرق عمان.

كما أشار إلى أن أحد أعضاء التنظيم المتطرف في سوريا، طلب من محكوم آخر عبر الإنترنت، «تنفيذ عمليات عسكرية في الأردن تمثلت باستهداف الشرطة السياحية في موقع المدرج الروماني» السياحي.

وقال، إن هذا الشخص «بايع أمير التنظيم أبو بكر البغدادي متعهداً بتنفيذ تلك العملية» في تسجيل صوتي.