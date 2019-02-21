الدولة تدين التفجير الإرهابي في القاهرة

المصدر: أبوظبي - وام

دانت الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط الجامع الأزهر بالقاهرة. وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أمس، أن دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي الجبان، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة، ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وتجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر قيادةً وحكومةً وشعباً.

كما أكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته. وأعربت الوزارة عن تعاطف الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي.

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