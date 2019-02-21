الإمارات: نقض الحوثي اتفاق الحديدة يجب ألا يتكرر لتحقيق نتائج واعدة

المصدر: دبي، عدن- البيان، وكالات

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «يجب أن تقابل الكلمات الحوثية بالأفعال في ما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة».

وأضاف معاليه على «تويتر»: «في السابق جميع الالتزامات نقضت، ولا ينبغي أن يتكرر الأمر. النجاح في التنفيذ سيؤدي إلى نتائج واعدة أكثر».



وقال فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، إنه وجه رسالة لرئيس إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوسيغارد، يبلغه بالموافقة على تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لانسحاب ميليشيا الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى، مشروطة بنزع الألغام وإخراج المشرفين الحوثيين، ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية للسلطة المحلية طبقاً لاتفاق ستوكهولم.



ميدانياً، صدت القبائل أربع هجمات حوثية متتالية من اتجاه قرية بني رسام، سقط فيها عدد من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى.

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