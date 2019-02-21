وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب يتفقد المرافق الحيوية في المكلا

المصدر: المكلا - وام

تفقّد وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب من دول الإمارات والسعودية ومصر والمغرب، برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس الاتحاد، مجموعة من المقار والمرافق الحكومية والحيوية بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وذلك بمرافقة فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت.

وزار الوفد ميناء المكلا ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، واطلع من رئيس المؤسسة المهندس سالم علي باسمير، بحضور عدد من قيادات المؤسسة والميناء، على سير العمل بالميناء والمشكلات والمصاعب التي تواجه الطاقم العامل على إدارته.

وتمت، خلال اللقاء، مناقشة سبل تذليل المشكلات، إضافة إلى احتياجات الميناء لرفع مستوى جاهزيته وأداء العمل فيه.

كما زار الوفد إذاعة المكلا الرسمية في مبناها الجديد المؤهل والمجهز من قبل الهلال الأحمر الإماراتي بعد تدمير المبنى السابق من قبل عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي التي أحرقته بالكامل إبان سيطرتها على المدينة مطلع أبريل 2015.

وخلال الزيارة، التقى الوفد المديرة العامة للإذاعة أفراح محمد جمعه خان التي قدمت شرحاً عن عمل الإذاعة ومدى الاستفادة من الاستوديوهات الإذاعية الجديدة لها، والرسالة التي تقدمها للمواطنين كإذاعة رسمية موجهة للرأي العام المحلي وناطقة باسم الدولة والمواطن.

بعد ذلك، زار الوفد مستشفى الأمومة والطفولة «باشرحيل» وسط المدينة، والتقى المديرة العامة للمستشفى الدكتورة أبها عبد الله باعويضان وعدد من مديري الدوائر والأقسام بالمستشفى الذين أعطوا الوفد صورة كاملة عن الدور الكبير الذي تقدمه المستشفى من خدمات صحية للمواطنين اليمنيين.

استعراض المشاريع

وقدمت الدكتورة باعويضان شرحاً عن المهام التي يقوم بها الكادر الصحي والطبي بالمستشفى والمشاريع التي نفذت في الآونة الأخيرة، مستعرضة عدداً من المشاريع والأفكار التي تسعى إدارة المستشفى لتنفيذها في المرحلة المقبلة، والتي تحتاج إلى جهات داعمة وممولة لها.

والتقى الوفد في ديوان محافظة حضرموت المحافظ فرج سالمين البحسني الذي وضع الوفد في صورة الواقع الذي تعيشه المحافظة من مرحلة بناء وعمران تحت الغطاء الأمني الذي توفره المنطقة العسكرية الثانية التابعة للشرعية والمدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واستعرض المحافظ جملة المشاريع المتوقع إقامتها والدور الذي ستؤديه محافظة حضرموت في المستقبل كمنطقة محررة آمنة لتستقطب رؤوس الأموال والمشاريع العملاقة التي تخدم البلاد عموماً.

واختتم الوفد جولته بالاطلاع على التشطيبات والمراحل النهائية بمدينة خليفة السكنية التي من المتوقع أن توزع وحداتها السكنية لمتضرري سيول عام 2008، بعد أن تعرقل المشروع سنوات بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد.

مواصفات تقنية

وقدّم المهندسون القائمون على المشروع شرحاً وافياً لمكونات المشروع من وحدات سكنية ومرافق حيوية، مستعرضين التقنيات الحديثة التي حوتها تلك الوحدات السكنية من حيث المواصفات في البناء وتوفير الطاقة والطاقة البديلة عبر ألواح الطاقة الشمسية التي تحويها كل وحدة.

وأعرب رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، أحمد الجروان، عن سعادة الوفد الغامرة بزيارة حضرموت والاطلاع على جهود أبناء المحافظة بالتعاون مع دول التحالف وشركاء اليمن في صناعة الحياة، معبّراً عن الارتياح لما شاهده الوفد من استقرار أمني واضح بعد دحر تنظيم «القاعدة» وجهود العمل المتواصلة بهمم عالية لكسر التحدي والانتقال إلى مرحلة البناء.

وأكد رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب أن الأمة العربية بحاجة ماسة لعودة اليمن إلى موقعها الطبيعي ومكانتها العالية في المجتمع الدولي، انطلاقاً من تاريخها العظيم وموقعها الاستراتيجي المهم، مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به دول التحالف العربي لإفشال المخطط الفارسي وفي سبيل عودة اليمن لمكانها الطبيعي وانتصار الحق على الباطل.

الجروان: شرفاء دحروا الإرهاب

أكد رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب أحمد الجروان، أن وفد الاتحاد سينقل بأمانة وصدق للمجتمع الدولي عبر قنواته وشركائه ما لمسه على الواقع بأن هناك شرفاء دحروا الإرهاب، وأعطوا درساً للعالم، وخلصوه من بؤرة خطرة، وهم يبذلون مجهوداً على الأرض، ويتحدون الظروف القاسية بهمم شامخة، لحفظ أمنهم، وإعادة تطبيع الحياة، وعشقهم للسلام، وتجاوزهم للظروف الصعبة، من أجل البدء بمشوار التنمية والبناء، مؤكداً ضرورة وقوف الأشقاء العرب والمجتمع إلى جانب هذه التطلعات العظيمة لبلد عظيم.