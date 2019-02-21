قبائل حجور تحبط سلسلة هجمات حوثية

المصدر: عدن- البيان

للشهر الثاني على التوالي تحاول ميليشيا الحوثي الإيرانية اقتحام مديرية كشر، لكن قبائل حجور المحاصرة أفشلت كل المحاولات وألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في الأفراد الأسلحة.

وذكرت مصادر قبلية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي، التي أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى مديرية كشر ومنعت دخول الأغذية والأدوية بهدف تركيع قبائل حجور شنت هجوماً كبيراً استهدف جبال جمانة في جنوب المديرية، لكن القبائل تصدت للهجوم ودمرت آلية مدرعة وقتلت أكثر من 16 مسلحاً وردت المهاجمين على أعقابهم.

وقالت المصادر: إن قبائل حجور تصدت لعدد من الهجمات المكثفة شنتها الميليشيا من ثلاثة محاور في الجبهة الجنوبية، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتحرير عدد من المواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا، واستعادة أسلحة متنوعة.

وطبقاً لهذه المصادر صدت القبائل أربع هجمات متتالية من اتجاه قرية بني رسام، سقط فيها عدد من عناصر الميليشيا قتلى وجرحى، كما تمكن القبائل من تحرير ثلاثة مواقع في منطقة النيد في مديرية أفلح الشام.

كما أفشلت قبائل حجور أعنف هجوم للميليشيا على جبل القيم والحديتين بالجبهة الشرقية بعد معركة استمرت أكثر من 6 ساعات رغم استخدام الميليشيا مختلف أنواع الأسلحة وشارك فيها العشرات من مسلحيها بهدف استعادت الجبلين اللذين كانا تحت سيطرتها قبل تحريرهما.

سلسلة غارات

إلى ذلك قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بسلسلة غارات، مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في صنعاء ومحيطها حيث استهدفت تجمعات الميليشيا في قاعدة الديلمي الجوية، شمالي المدينة أعقبها سماع دوي انفجارات عنيفة ومتتالية من داخل القاعدة، بالتزامن مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب من مكان القصف.

أما في جنوب محافظة الحديدة فاستهدفت ميليشيا الحوثي منازل المواطنين في منطقة الشجيرة بمديرية الدريهمي بمختلف القذائف وبالأسلحة المتوسطة.