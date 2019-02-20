إصابات برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

المصدر: وام

أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وبحالات اختناق جراء مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف شرق نابلس شمال الضفة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي باتجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة صحفي برصاصة مطاطية بالبطن وتم نقله الى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 20 الية عسكرية إسرائيلية ترافقها عدد من الحافلات التابعة للمستوطنين باتجاه قبر يوسف وقاموا باداء الصلوات الدينية والطقوس التلمودية حتى الساعات الأولي من فجر اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال اعتقال 17 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية.. وخلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل اندلعت مواجهات أسفرت حسب قوات الاحتلال عن إصابة جندي بجروح وصفت بالطفيفة كما تم اعتقال خمسة شبان.