تنفيذ الإعدام بحق 9 مدانين بقتل النائب العام المصري

المصدر: د ب ا

أفاد مصدر بوزارة الداخلية المصرية أن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم الأربعاء حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وقال المصدر، في تصريح للصحفيين اليوم، إنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق المحكوم عليهم، وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.

وأكد مصدر أمنى لوكالة الأنباء الألمانية أنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة "زينهم" بالسيدة زينب في القاهرة.

من جانبه قال مصدر في مشرحة زينهم إنَّهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليم الجثث لذويهم.

وقتل النائب العام المصري السابق هشام بركات في 29 يونيو 2015 جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يسلكه عند ذهابه من منزله إلى مقر عمله.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر الماضي حكماً بتأييد الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.