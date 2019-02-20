«عقوبات دولية» لحماية اتفاق الحديدة من التلاعب الحوثي

المصدر: نيويورك، عدن - البيان، وكالات

قالت الأمم المتحدة، أمس، إن اليمن لم يعد الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، بفضل الدعم المالي السخي الذي أسهم في تراجع المجاعة وسوء الأوضاع الصحية في البلاد.

ولوح مجلس الأمن بفرض عقوبات على من يعرقل اتفاق السويد المتعلق بالحديدة وتبادل الأسرى، الأمر الذي من شأنه أن يضيق من هامش المراوغة الحوثية في الالتفاف على تنفيذ الاتفاق، في وقت قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنه جرى إحراز تقدم كبير في تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.

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