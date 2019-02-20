الخارجية الأمريكية : لا جدول زمنياً حالياً بشأن الانسحاب من سوريا

المصدر: (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لانسحاب قواتها المخطط له من سورية .

جاء تصريح المتحدث روبرت بالادينو في بيان موجز في في الوقت الذي يخوض فيه مقاتلون تحت قيادة الاكراد قتالا ضد داعش لطرده من مئات الأمتار الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرته.

وذكر بالادينو "ليس لدينا جداول زمنية لمناقشتها في الوقت الراهن"، وشدد على أن الانسحاب سوف يكون مدروسا ومنسقا".

وقال إن الولايات المتحدة منخرطة بشكل فعال مع تركيا في القضية، ولكنه لن يتطرق إلى تقارير تقول إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مساعدة أوروبية وعربية في إنشاء منطقة عازلة في شمال سورية.