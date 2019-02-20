المصدر: عدن ــ سبأنت

قال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، إنه سيتم دعم الصيادين بمحافظتي الحديدة وحجة بـ 200 قارب ومحرك بتمويل حكومي خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن توزيع أربعة آلاف شبكة صيد وآربعة آلاف صندوق حفظ الأسماك وسترات نجاة بدعم من منظمة الفاو.

جاء ذلك خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن مع وكيل محافظة الحديدة لقطاع المساعدات الإنسانية هاشم العزعزي ورئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر لمناقشة أوضاع القطاع السمكي بمحافظة الحديدة.

واستعرض الاجتماع تقريراً عن أوضاع الصيادين في الساحل الغربي، والاعتداءات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الصيادين، ومنعهم من الصيد.