عودة البالونات الحارقة إلى أطراف غزّة

المصدر: غزّة - وكالات

اندلع حريقان في منطقة كيسوفيم في غلاف غزة، أمس، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة. وذكرت المصادر الصحفية الإسرائيلية أنّ البالونات لم تتسبب بإصابات، كما دوت عدة انفجارات عنيفة، مساء أمس، مع بدء فعاليات الإرباك الليلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفاد شهود عيان بأنّ مئات الشبان وصلوا إلى الحدود الشرقية المحاذية لمخيم البريج، وأشعلوا إطارات السيارات، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، 22 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، وزعمت العثور على أسلحة في قرية سالم شرق نابلس شمال الضفة. وفي مخيم جنين اعتقل جنود الاحتلال أربعة شبان خلال مداهمات في المخيم، فيما انتشر آخرون في بلدات بالقضاء.