هادي يشيد بالتعاون بين اليمن وأمريكا ضد تدخلات إيران

المصدر: الرياض ـ سبأنت

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمستوى التنسيق والتعاون بين اليمن والولايات المتحدة، والدعم لليمن وحكومته الشرعية الذي تجسده دوماً واشنطن في هذا الإطار وفي مختلف المحافل الدولية وآخرها مؤتمر وارسو.

وأشار هادي، خلال استقباله السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، إلى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد اليمن والمنطقة والمتمثلة في تدخلات إيران في المنطقة ودعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية ومخاطر التطرف والإرهاب.

وأكد حرصه الدائم على تحقيق السلام الذي يحقن دماء اليمنيين ويضع حداً للأفكار الدخيلة والأجندة التي يحملها الحوثيون، والتي لا يمكن قبولها من قبل كل أبناء اليمن.

وفد بريطاني

كما استقبل هادي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.

وفي اللقاء، استعرض الرئيس اليمني واقع الأوضاع في اليمن منذ انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية على التوافق والسلام، في اليمن وما خلفه ذلك من معاناة الشعب اليمني.