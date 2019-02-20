دمج القنصلية في السفارة الأمريكية بالقدس في مارس

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

أعلن مسؤول أمريكي، أمس، أن القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس المحتلة التي تخدم الفلسطينيين سيتم دمجها في السفارة الأمريكية الجديدة في مارس، محدداً موعداً لعملية دمج ندد بها الفلسطينيون.وقال المسؤول إن «الدمج سيتم في الرابع أو الخامس من مارس، وسينتهي عنده وضع القنصلية العامة».

والقنصلية العامة في القدس أكبر بعثة تخص الفلسطينيين الذين يسعون بدعم دولي واسع إلى أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يريدون إنشاءها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.وعندما سئل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن عملية الدمج، رد، أمس، بأنه لم يتغير شيء من وجهة نظر الفلسطينيين. وقال إن «الاتصالات على المستوى السياسي مع الإدارة الأمريكية مقطوعة، وستبقى كذلك ما لم تغير الإدارة الأمريكية موقفها من القدس واللاجئين».