قطر «تتاجر» بتمويل الكهرباء في غزة

المصدر: غزة - وكالات

قالت مصادر إسرائيلية إن قطر لا تنوي الاستمرار بتمويل التيار الكهربائي في قطاع غزة بعد شهر أبريل المقبل. ونقل موقع «كان»، أن المبعوث القطري محمد العمادي أعلن ذلك خلال جلسات مغلقة، بسبب حالة التسويف والمتاجرة، التي تحيط بالمشاريع القطرية في القطاع.

وكانت قطر قد تعهّدت بتمويل ثمن السولار المعدّ لمحطة توليد الكهرباء في غزة لمدة نصف عام، وتنتهي المدة التي حددتها قطر في شهر أبريل المقبل. وعلى الرغم من تصريح العمادي، فإن مصادر فلسطينية تتوقع أن تكون تلك التصريحات تهدف لدفع الأطراف ذات الصلة في القطاع لتسريع تنفيذ مشاريع في مجال الكهرباء، وعلى رأس تلك المشاريع مشروع ربط قطاع غزة بخط الكهرباء 161 الإسرائيلي.