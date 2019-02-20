قلق أمريكي من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أبلغت السفيرة الأمريكية في بيروت إليزابيت ريتشارد، أمس، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قلق بلادها بشأن الدور المتنامي «لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا»، في الحكومة، في إشارة إلى «حزب الله».

واستعرض الحريري مع السفيرة الأمريكية آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت ريتشارد، بعد اللقاء: «لقد أبلغت رئيس الوزراء قلق الولايات المتحدة بشأن الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وتستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالأمن القومي وهي قرارات تعرض بقية البلاد للخطر، وهي تستمر في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل».

وأضافت السفيرة أن «هذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكّل زعزعة له بشكل أساسي».