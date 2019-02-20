خادم الحرمين يبحث وبوتين التعاون لضبط سوق الطاقة

المصدر: موسكو - وكالات

قالت وكالة الأنباء الروسية، إن الرئيس الروسي بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وذكرت الوكالة، أن الملك سلمان وبوتين جددا استعدادهما لمواصلة التنسيق في الأسواق العالمية للطاقة.

وقال الكرملين، إن الرئيس الروسي والملك سلمان عبرا في مكالمة هاتفية عن دعمهما لمواصلة التنسيق بشأن أسواق الطاقة العالمية.

أضاف الكرملين، إن الرئيس بوتين والعاهل السعودي أشادا بالتعاون المشترك بين البلدين. وقال الكرملين: «جرى التعبير عن موقف متبادل لمزيد من تعزيز العلاقات الروسية السعودية المتعددة الجوانب».

وأدى التعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ودول أخرى مصدرة للنفط بقيادة روسيا إلى استعادة توازن أسواق النفط، والذي حال دون هبوط الأسعار إلى مستويات 25 دولاراً للبرميل.

وكانت دول أعضاء وغير أعضاء في أوبك ومن بينها روسيا، اتفقت في مطلع ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل ابتداء من مطلع العام، في محاولة للقضاء على تخمة الإنتاج ورفع الأسعار. واتسمت الاتفاقات السابقة التي توصلت إليها أوبك وشركاؤها ومن بينها روسيا، التي تعرف عادة بمجموعة أوبك+، لخفض الإنتاج، بالتزام بعض الدول بالاتفاقات في البداية.