تحديات كبيرة تواجه التعليم بمأرب جراء كثافة النازحين

المصدر: مأرب ـ سبأنت

أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري أن تزايد أعداد النازحين مثّل ضغطاً كبيراً على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في المحافظة والبنى التحتية التي كانت تعاني من الضعف الشديد ولا تغطي احتياجات العدد المحدود من سكان المحافظة سابقاً.

وفي مقدمتها خدمات التعليم، والسكن، والصحة، المياه الصحية، والحماية، وغيرها، والتي تعمل السلطة المحلية ليل نهار على تطويرها، والارتقاء بها، رغم أن الاحتياج يفوق كثيراً قدرات المحافظة ومواردها. جاء ذلك خلال ترؤسه لقاءً تشاورياً حول التعليم في مناطق النزوح بمديرية صرواح والذي ضم قيادات مجتمعية من المديرية والنازحين، والسلطة المحلية.