رئيس الوزراء اليمني: الميليشيا تحرم الأطفال من التعليم

المصدر: عدن ـ سبأنت

استقبل رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، في العاصمة المؤقتة عدن، المديرة الجديدة لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في اليمن سارا بيسولو ناينتي.

ونوه رئيس الوزراء اليمني بما قدمته المنظمة من خدمات لليمنيين في مجالي الصحة والتعليم خلال الأعوام الماضية في الوقت الذي شهد فيه اليمن فترة صعبة نتيجة الحرب التي تمر بها، والتي فرضتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشاد بالنجاحات المشتركة للمنظمة التي تحققت مع الحكومة في مواجهة الأوبئة والأمراض التي تفشت، من بينها وباء الكوليرا الذي تفشى في عام 2017، إضافة إلى الأوبئة التي بدأت بالانتشار في مناطق سيطرة الميليشيا نتيجة نهب المساعدات الطبية والدوائية وتسخيرها لحربهم ضد اليمنيين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إنقاذ المئات من الأطفال الذين زجت بهم الميليشيا الانقلابية في الحرب بالقوة عقب اختطافهم من أهاليهم، مما جعلهم الأكثر تضرراً على المستويات الصحية والنفسية. وقال إن الحوثيين يعمقون مأساة اليمنيين كل يوم، فالآلاف من الأطفال اليمنيين يموتون بصمت، نتيجة نهب الأدوية المقدمة من المنظمات الدولية.

وأضاف أن انتهاكات الحوثيين بحق الطفولة وصلت إلى حرمانهم من حقهم في التعليم. وأكد ضرورة تقييم تجربة العمل خلال الفترة السابقة من أجل التغلب عل أي صعوبات، مشدداً على ضرورة عمل المنظمات الدولية مع الحكومة بما يضمن وصول الخدمات بشكل أفضل وإلى أكبر عدد من المستفيدين.