الداخلية المصرية تعلن مقتل 16 إرهابياً في العريش

المصدر: وام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع 16 عنصرا إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في العريش.

وقالت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم - إن قطاع الأمن الوطني كان قد تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة في نطاق مدينة العريش .

وأوضح أنه بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي العبيدات - دائرة قسم شرطة ثالث العريش - بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين.

وأضاف البيان أنه بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء في منطقة أبوعيطة - دائرة قسم شرطة ثالث العريش - حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات مما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.