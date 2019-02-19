الأردن يدعو إيران للإفراج عن 3 محتجزين

المصدر: ■ عمان - أ.ف.ب

دعا رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أمس، السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح ثلاثة أردنيين تحتجزهم طهران منذ نحو شهرين لدخولهم المياه الإقليمية عن «طريق الخطأ» عندما كانوا في رحلة صيد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الطراونة تطرق خلال اجتماع مع السفير الإيراني محبتي فردوسي بور، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً إلى «موضوع المواطنين الأردنيين الثلاثة المحتجزين في إيران، على إثر دخولهم المياه الإقليمية لإيران بالخطأ» في 27 ديسمبر الماضي. وقال الطراونة «نطالب بخطوة إيجابية من السلطات الإيرانية للإفراج عنهم».