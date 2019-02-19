حفتر وسلامة يبحثان خريطة الطريق الأممية لحل الأزمة الليبية

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أمس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بمقر القيادة العامة في بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن الطرفين ناقشا أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا. وكان سلامة وصل، أمس، إلى مدينة بنغازي عبر مطار بنينا الدولي للقاء عدد من القيادات في المنطقة الشرقية لتناول آخر المستجدات على الساحة الليبية. وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن الزيارة تهدف إلى مناقشة خريطة الطريق الأممية لحل الأزمة في البلاد وما تتضمنه من مفردات، أبرزها الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.

وأصدر حفتر قراراً باستئناف الرحلات المدنية إلى مطار سبها الدولي. وقال آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء المبروك الغزوي، إن القرار يأتي مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية. بنغازي - وكالات