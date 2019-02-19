الإمارات تشارك بندوة في الجامعة العربية حول حقوق الإنسان

المصدر: ■ القاهرة - وام

شاركت الإمارات في أعمال الندوة الإقليمية التي عقدت، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حول موضوع «المحكمة العربية لحقوق الانسان، في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان»، وذلك بناء على تكليف صادر عن دورة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

ترأس وفد الدولة المستشار الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، رئيس محكمه أم القيوين الاتحادية الاستئنافية.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية - أهمية تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويين الوطني والإقليمي.

وقالت في كلمتها خلال افتتاح أعمال الندوة، إن هذه الندوة عملية ذات طابع قانوني وذات بعد اجتماعي وقضائي، ونتعرف خلالها على معايير وضوابط نظام التقاضي في القانون الدولي، وعلى ماهية وآلية عمل المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وعلى التجارب الفضلى في مجال التنظيم القضائي بالدول العربية.

ومن المقرر عرض نتائج الندوة على أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.