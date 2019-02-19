الحوثي يحتل منزل ياسر عرفات في صنعاء

المصدر: عدن - سبأنت

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن احتلال ميليشيا ‏الحوثي الإيرانية للمنزل التابع لعائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) في العاصمة ‎صنعاء، واقتحامها عدداً من المقرات لمنظمات داعمة لنضال الشعب الفلسطيني في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار.

وقال الوزير الإرياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن ‏القضية الفلسطينية بالنسبة للميليشيا الحوثية هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية، والتغرير على البسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال إخوانهم اليمنيين خدمة لمشروعهم الإمامي الكهنوتي المتخلف».

وأضاف: «إن الميليشيا الحوثية لم تقدم أي خدمة تُذكر للقضية والشعب الفلسطيني منذ إنشائها سوى الاستغلال والتوظيف الخبيث للقضية لخدمة أجندتها التدميرية لليمن والمنطقة، والأمرّ من ذلك أنها قتلت واختطفت واعتقلت وشردت ونكلت بمئات الآلاف من الشعب اليمني بدعاوي الموت لإسرائيل».

وأشار وزير الإعلام إلى أن الميليشيا الحوثية وزعت ‏استمارة على المشاركين في تجمّع هزيل لعناصرها في العاصمة ‎صنعاء ومحافظتي إب وحجه، تظهر استجداء الميليشيا لمقاتلين، وتلخص رؤيتها للقضية الفلسطينية، وتابع: الميليشيا تخاطب عناصرها بالقول (إذا كنت ضد التطبيع مع إسرائيل فتوجّه لجبهة ‎حجور لقتل إخوانك اليمنيين).