اتفاقيات بـ20 مليار دولار بين السعودية وباكستان

المصدر: إسلام أباد - واس

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى باكستان، أمس، في أولى محطات جولته الآسيوية التي تشمل أيضاً الهند والصين، وتهدف إلى تعزيز أهداف رؤية «السعودية 2030».

وكان في استقبال وليّ العهد السعودي لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. ونقل تلفزيون «العربية» عن الأمير محمد بن سلمان قوله إن المملكة وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار. وصرح لدى استقباله من جانب عمران خان: «إننا نخلق مستقبلاً عظيماً للمملكة السعودية وباكستان».

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