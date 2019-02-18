قرقاش: الإمارات تنقل للعالم وجهة نظر متفائلة للمنطقة

المصدر: دبي، ميونيخ - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»، أن «مؤتمر ميونيخ للأمن منصة مهمة للتواصل السياسي الدولي».

وأوضح أنه «في العديد من اللقاءات والإحاطات، ننقل وجهة نظر الإمارات المتفائلة تجاه المنطقة». وقال: «نرى العديد من الإيجابيات التي نرغب في تعزيزها والبناء عليها، وسمعة الإمارات وسيرتها يسهلان مهمتنا».



وشهد اليوم الختامي لمؤتمر الأمن في ميونيخ، جلسات نقاش حول الوضع في الشرق الأوسط، تصدرها ملفا سوريا والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة ودعم الإرهاب.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب مباغت وسريع من سوريا، وإنها ستتشاور عن كثب مع الحلفاء بشأن المسألة.

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