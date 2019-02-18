البرلمان العربي يرفع مطالبه لأول قمة عربية أوروبية

المصدر: القاهرة - وكالات

أقرّ البرلمان العربي مطالبه للقادة العرب والأوروبيين التي تعكس تطلعات الشارع العربي، وذلك لعرضها على القمة العربية الأوروبية الأولى.

وأكد رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي في بيان، اعتماد هذه المطالب في سياق تعزيز وتنسيق العلاقات بين العالم العربي وقارة أوروبا وبما يخدم مصالح الشعبين العربي والأوروبي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال السلمي إن مطالب البرلمان العربي في الجانب السياسي تمحورت حول القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال، وسبل تكريس السلم والأمن الدوليين، والحلول السياسية للأزمات، كما تضمنت حماية مبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحماية مبدأ استقلال القضاء وعدم التعقيب على أحكامه، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأكدت المطالب ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال الشراكة والتعاون بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي.

وأضاف السلمي أن المطالب في الشأن الاقتصادي أكدت تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية وتعزيز الاستثمارات بين الجانب العربي والأوروبي ومواجهة التحديات المستقبلية في المجالات الاقتصادية، كما تضمنت التعاون في مجال التنمية المستدامة، والدعم التقني ونقل التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وسُبل دعم التنمية في الدول الأقل نمواً.

وأشار إلى أن مطالب البرلمان العربي فيما يخصّ الجانب الاجتماعي كانت حول قضايا الهجرة، والهجرة غير الشرعية، وبناء شراكة قوية بين الدول العربية والدول الأوروبية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ‌وكفالة وضمان احترام الخصوصية الدينية للمسلمين الذين يعيشون داخل المجتمعات الأوروبية والحفاظ على كيان المرأة المسلمة وكرامتها وكفالة حرية اللباس الخاص بها.

من جهته، كشف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية عمرو رمضان عن مشاركة أكثر من 40 رئيس سلطة تنفيذية في القمة المقررة في شرم الشيخ يومي 24 و25 فبراير.

وقال رمضان، في بيان، إن الإجراءات التنظيمية والموضوعية تسير على أكمل وجه لاستضافة مصر أول قمة عربية - أوروبية بعد أسبوع في شرم الشيخ.

وأضاف أن المشاركة الأوروبية ستكون على أعلى مستوى وتضم رؤساء جمهوريات ووزراء في أنظمة برلمانية لعشرين دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على رأسهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

ولفت إلى مشاركة قادة الاتحاد الأوروبي مثل رئيس المجلس الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي.