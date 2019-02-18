البرلمان العربي و«التعاون الإسلامي» يدينان اعتداء العريش الإرهابي

المصدر: عواصم - وكالات

دان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش المصرية أول من أمس.

و أكد السلمي في بيان أصدره أمس دعم البرلمان العربي ووقوفه إلى جانب جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب وحيّا أبطال القوات المسلحة المصرية الذين يُفشلون مخططات الإرهاب.. وقال: «كلنا ثقة بأن الإرهاب لن ينال من أمن مصر واستقرارها».

ودانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي. وأعرب الأمين العام للمنظمة د. يوسف بن أحمد العثيمين عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية .