فوتيل يبحث في العراق ضمان عدم عودة «داعش»

المصدر: بغداد- البيان

وصل الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى العراق أمس في زيارة تهدف لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين، من المتوقع أن تركز على ضمان ألا تعاود عصابات داعش الإرهابية الظهور، بعد سحب القوات الأمريكية من سوريا.

ولم يدل فوتيل بتصريحات للصحافيين عند هبوطه في العراق، حيث يُنتظر أن يستمع لتقارير ميدانية عن المرحلة الأخيرة لاستعادة الأراضي الباقية تحت سيطرة عصابات «داعش» الإرهابية، الذي كان يسيطر من قبل على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا.

ومن المتوقع أيضاً أن يبحث فوتيل مع المسؤولين في بغداد الأثر الذي يمكن أن يحدثه الانسحاب الأمريكي من سوريا على العراق، حيث تحول داعش الإرهابي بالفعل إلى أسلوب الكر والفر، بعد أن خسر كل الأراضي التي كان يسيطر عليها.