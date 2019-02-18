نداء تونس نحو ترشيح السبسي لعهدة رئاسية ثانية

المصدر: تونس- البيان

اعتبر مدير المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي أن الحزب لا يرى حلاً آخر غير ترشيح الباجي قايد السبسي لعهدة رئاسية جديدة، لأنه ضمانة للشعب التونسي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس، مؤكداً أن «الديمقراطية لم تترسخ بصفة نهائية وهناك مخاض سياسي في البلاد».

وأضاف: إن والده الباجي لن يورثه منصبه، مشدداً على أن «ثقة الناس والانتخابات هما الفيصل».

وبينما شدد حافظ السبسي على أنه لا يحق لأي أحد أن يحرمه من حقه في السياسية بسبب ما يعتبرونه توريثاً عقد مناهضوه في قيادة النداء أمس اجتماعاً، قال فيه المنسق العام المجمد في حركة نداء تونس رضا بلحاج، إن القيادة الحالية بقيادة نجل الرئيس تقود الحزب نحو طرق مسدود.