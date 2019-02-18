«حماس» تطرد موظفي هيئة المعابر

المصدر: رام الله- وفا

أعلنت إدارة معبر كرم أبو سالم التابعة لهيئة المعابر والحدود، مساء أمس، أن أجهزة حركة حماس، طردت موظفي الهيئة، وحظرت عليهم التواجد داخل المعبر.

وأفادت مصادر نقلاً عن إدارة المعبر، بأن عناصر من حركة حماس بالزي العسكري والمدني قاموا بطرد موظفي هيئة المعابر والحدود على معبر كرم أبو سالم ومنعوهم من الاقتراب من المعبر لمدة ثلاثة أيام تحت حجج وذرائع واهية.

وأكد أن عناصر «حماس» يصرون على أخذ بصمات موظفي الهيئة والتوقيع على استبيان، إلا أنهم رفضوا الانصياع إلى أوامرهم التعسفية.

عراقيل

وتضع حماس منذ 10 فبراير الجاري عراقيل أمام عمل موظفي هيئة المعابر، وتمنعهم من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، وتقوم بتحويل سير شاحنات البضائع والمواد التموينية إلى ساحة خارجية عبر ما يسمى بـ«البوابة القطرية» وتجبي رسوماً وضرائب إضافية عن كل شاحنة تمر عبر المعبر.

ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي القطاع.