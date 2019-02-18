قُتل اثنان من قوات الشرطة الصومالية، أمس، في هجوم إرهابي بعبوة ناسفة على قافلة عسكرية تابعة للاتحاد الأفريقي بمديرية «هلوا» في العاصمة مقديشو. وقالت مصادر أمنية: إن الهجوم استهدف نقطة لتأمين العاصمة يوجد فيها جنود من البعثة الأفريقية وأفراد من الشرطة الصومالية.مقديشو- وكالات

إفراج

أفرجت الجهات الأمنية الليبية في طرابلس أمس، رسمياً عن رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد عمر دوردة.

وأكد مصدر أمني، لموقع «المرصد» الإخباري الليبي، مغادرة دوردة مطار معيتيقة بطرابلس ووصوله إلى تونس، مبيناً أن دوردة سيغادر تونس في وقت لاحق باتجاه القاهرة لاستكمال علاجه هناك.طرابلس- د.ب.أ

1+1

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن مفرزة مشتركة للجيش اعتقلت، أول من أمس، إرهابياً بالعاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت أن الأمر يتعلق بالإرهابي المطلوب «ب. ياسين»، المدعو «عبدالخالق».

وفي سياق متصل، اعتقلت مفرزة أخرى للجيش عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية المسيلة جنوبي البلاد. الجزائر- د.ب.أ