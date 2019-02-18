«تعويضات القاهرة» تباشر النظر في دعوى ضد قطر

المصدر: القاهرة - وكالات

أجلت الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، نظر دعوى قضائية أقامتها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن، ضد تميم بن حمد، أمير قطر، يطالبونه فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار أمريكي، على سبيل التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابتهم، جراء دعم قطر وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش داخل مصر، واتهموا قطر بالمسؤولية عن استشهاد أبنائهم، لجلسة 20 يونيو المقبل.

واستمعت المحكمة للمحامي طارق زغلول والذي طلب التصريح لهم بالحصول على صور من القضايا الخاصة بوقائع استشهاد ذوي مقيمي الدعوى من نيابة شمال سيناء الكلية، وتمكينهم مِن إعلان قطر بواسطة وزارة الخارجية المصرية.

واستندت الدعوى إلى حكم قضائي نهائي بالسجن المؤبد صدر ضد المعزول محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر، فضلاً عن القائمة التي أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات التي تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها قطر، وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر، هو دليل إدانة لها.