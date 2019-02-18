الفياض: حكومة عراقية مكتملة خلال أسابيع

المصدر: بغداد-البيان

أكد مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، أن اللقاء الذي عقده مع مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن «كان ممتازاً جداً، بما يعزز أفق التعاون، ويسهم في خلق حالة جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم»، مبيناً أن «هناك تنسيقاً أمنياً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولمسرور بارزاني بصمة في ذلك»، مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية اجتازت عنق الزجاجة، وخلال الأسابيع المقبلة، ستكون هنالك حكومة مكتملة».

وقال الفياض، لإعلاميين عراقيين «لدينا لقاءات متعددة مع مسرور بارزاني في بغداد وأربيل، وقد تم استغلال فرصة وجودنا في ميونخ للقاء، واستمرار البحث في كل ما نقوم به في العراق».