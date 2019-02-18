الأسد: سوريا تخوض 4 أنواع من الحروب

المصدر: دمشق- وكالات

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب له أن بلاده لا تزال تخوض 4 أنواع من الحروب، حرب عسكرية، حرب الحصار، حرب وسائل التواصل الاجتماعي، حرب الفساد.

وأكد الأسد أن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها يثبت قوة الشعب والدولة، مشيراً إلى أن صدور القانون 107 كان خطوة مهمة في زيادة فعالية الإدارات المحلية.

وأضاف الأسد: بعد تحسن الوضع الميداني نحن أمام فرصة لنقلة نوعية في عمل الإدارة المحلية ستنعكس على جميع مناحي الحياة، لافتاً إلى أن الوحدات المحلية أصبحت الآن أكثر قدرة على تأدية مهامها دون الاعتماد على السلطة المركزية، ومؤكداً أن إطلاق المشاريع التنموية بشكل محلي سيتكامل مع المشاريع الاستراتيجية للدولة السورية.

دحر الإرهاب

وأكد الأسد أن بلاده تدحر الإرهاب، مؤكداً أنه بفضل قوات الجيش السوري ودعم الحلفاء تمكنت بلاده من دحر الإرهاب.

وأوضح الأسد أن بلاده تمكنت من إعادة عشرات الآلاف من اللاجئين خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل ما في تردي الأوضاع في البلاد وهي مجرد أدوات.

وأضاف الأسد «علينا ألا نعتقد خطأ أن الحرب انتهت، فالحرب لم تنته ولا نزال نخوض أربعة أنواع من الحروب، حرب عسكرية، حرب الحصار، حرب وسائل التواصل الاجتماعي، وحرب الفاسدين».