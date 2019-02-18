السعودية وباكستان توقعان 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

المصدر: وام

وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان أمس على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة.

تم التوقيع في مقر رئاسة الوزراء الباكستانية في اسلام اباد بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ودولة عمران خان، رئيس وزراء باكستان .

وتشمل اتفاقيات و مذكرات التفاهم العديد من القطاعات، منها قطاع إنتاج الكهرباء وإقامة منشأة بتروكيماوية وتعزيز الرياضة والثروة المعدنية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

و ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ودولة عمران خان ترأسا مساء أمس المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، وذلك في مقر القصر الرئاسي في إسلام آباد.. وتم خلال المجلس استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان وآفاق التعاون الثنائي بينهما وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.