سلاح الجو الليبي يشنّ غارات على مواقع للمرتزقة التشاديين

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

شن سلاح الجو الليبي غارات على مواقع وتمركزات للمرتزقة التشاديين في المدخل الشمالي لمدينة مرزق جنوب غرب ليبيا.

وقال مصدر عسكري ليبي، إن قوات الجيش الليبي تمكنت من بسط سيطرتها على بلدة تويوي شمال غرب أم الأرانب، مؤكداً مقتل أكثر من 20 إرهابياً خلال العمليات التي تقودها قوات الجيش الليبي في تلك المنطقة.

وكان الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في 15 يناير الماضي، بدء عملية عسكرية لتطهير جنوب غربي ليبيا من التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وتمكن بعد أسابيع قليلة من تحرير مدينة سبها بالكامل، والسيطرة على حقل شرارة النفطي.

كان برلمانيون ليبيون قد أكدوا أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش الليبي جنوب البلاد لتحريرها من قبضة الإرهابيين تحظى بدعم دولي وإقليمي.