المصدر: عدن- وكالات

أقرت الحكومة اليمنية صرف 50 في المئة من مرتبات منتسبي الجامعات اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية، إن اجتماعاً ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين باسلامة، أمس في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب وزير المالية سالم بن بريك، وناقشا صرف 50 في المائة من مرتبات الأكاديميين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

واستعرض الوزير باسلامة، خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وجامعة صنعاء، الإشكاليات المرتبطة بمرتبات النازحين من منتسبي الوزارة، ومقترح صرف 50 في المائة من مرتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مناطق سيطرة الانقلاب.

من جانبه، أكد نائب وزير المالية أنه يجري حالياً استكمال إجراءات صرف 50 في المائة من مرتبات كافة منتسبي الجامعات بحسب توجيهات الحكومة، مشيراً إلى أن وزارة المالية بانتظار إنجاز الكشوفات من قِبل وزارة الخدمة المدنية لصرف المرتبات. ويواجه الموظفون في مناطق الحوثيين ظروفاً صعبة نتيجة انقطاع مرتباتهم منذ عامين ونصف العام.