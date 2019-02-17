مكة.. أيقونة الهلال الإماراتي الملهمة للتعليم في اليمن

المصدر: الخوخة - علي جعبور

باتت الطفلة اليمنية مكة ملهمة الحياة والتعليم في اليمن بعد أن اختارت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صورتها لتكون وجهاً مميزاً يزين لوحة إرشادية كبيرة تملأ الجزء العلوي لإحدى واجهات المدرسة في المدخل الشمالي للخوخة كنوع من توعية المجتمع بأهمية إلحاق الفتيات بالتعليم.

ككل أطفال اليمن، تحلم مكة بأشياء كثيرة ترجو أن تتحقق لها في المستقبل، وثمة حلم يكاد يكون مشتركاً لدى الجميع، وهو العيش في سلام وأمان في اليمن بعيداً عن همجية ميليشيا الحوثي، وبعد خلاص المنطقة من وحشية الانقلاب، تسعى مكة لأن تكون نموذجاً يقتدى به في اليمن بتكريس التميز، فقد تربت في جوّ تعليمي على اعتبار أن والدها مدرس، وهي حريصة على زرع بذور الأمل لزوار مدينتها الصغيرة، التي بدأت الحياة تكسو وجهها من جديد بعد ترميم المدارس من قبل الهلال الأحمر الإماراتي.

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